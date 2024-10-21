МОЗ скасував інвалідність понад 70 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницькою МСЕК

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницькою медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит, повідомляє Українські Новини.

Міністерство охорони здоров’я України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією - 53 734 справ, відібрано для перегляду - 781 справ).

Також Міністерство охорони здоров'я України на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024 (розглянуто комісією - 37 891 справ, відібрано для перегляду - 543 справи).

Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.

"Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані" , - йдеться у відповіді на запит.

У 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено III групу інвалідності.

У 36 випадках групу інвалідності було знято.

На теперішній час, проводиться перевірка Хмельницької медикосоціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що скликав засідання Ради національної безпеки і оборони та очікує жорстких рішень через зловживання, що відбуваються у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Головний прокурор Хмельниччини заявив, що отримав інвалідність на робочому місці, вивчаючи матеріали справи.