Минздрав отменил инвалидность более 70 военнообязанных, установленных Хмельницкой МСЭК

Министерство здравоохранения провело проверки и отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанным Хмельницким МСЭК. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос, сообщает Українські Новини.

Министерство здравоохранения Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", введенного в действие Указом Президента Украины от 12 сентября 2023 года № 576/2023 проведены проверки обоснованности решений об установлении инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине с 27.09.2023 по 10.11.2023 (рассмотрено комиссией – 53 734 дел, отобрано для пересмотра – 781 дел).

Также Министерство здравоохранения Украины во исполнение Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633 - IX ﻿"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" провело проверки обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым установлена ​​инвалидность II и III групп в период действия правового режима военного положения в Украине в период с 06.06.2024 по 21.06.2024 (рассмотрено комиссией - 37 891 дел, отобрано для просмотра – 543 дела).

Кроме того, продолжается взаимодействие с правоохранительными органами в рамках расследований по уголовным производствам.

"В настоящее время проработано более 18 779 тыс. медико-экспертных дел. В 3 146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены" , - говорится в ответе на запрос.

В 38 случаях ІІ группа инвалидности упразднена и установлена ​​ІІІ группа инвалидности.

В 36 случаях группа инвалидности была снята.

В настоящее время проводится проверка Хмельницкой медикосоциальной экспертной комиссии правоохранительными органами в рамках уголовного производства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны и ожидает жестких решений из-за злоупотреблений, происходящих в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Главный прокурор Хмельницкой области заявил, что получил инвалидность на рабочем месте, изучая материалы дела.