Медведєв поставив під сумнів заяву Трампа про слова про удар по Москві

Колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив сумнів, що кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп погрожував ударом по Москві, повідомляє Радіо Свобода.

"Трамп захопився. Він справді говорив про "удар по грьобаній Москві"? Звісно ні. Він зазвичай гладкий як шовк у переговорах. І відповідь на такі слова одна: ваш грьобаний Вашингтон теж потрапить під удар. Загалом у нас з ним досить теплі стосунки" , – написав Медведєв у мережі Х 21 жовтня.

Раніше засоби інформації звернули увагу на висловлювання Трампа в інтерв’ю виданню Tne Wall Street Journal. Експрезидент США стверджував, що погрожував президенту РФ Володимиру Путіну завдати удару по Москві через Україну.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру грьобаної Москви" (in the middle of fricking Moscow – ред.). Я сказав: "Ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору" , — розповів Трамп в інтерв’ю.

Він не уточнив, коли і за яких обставин відбулася його розмова з Путіним. Як і в попередніх висловлюваннях на цю тему, Трамп додав, що у нього склалися "відмінні стосунки" з російським президентом, як і з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

