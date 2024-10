Медведев подверг сомнению заявление Трампа о словах об ударе по Москве

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп угрожал ударом по Москве, сообщает Радио Свобода.

"Трамп увлекся. Он действительно говорил об "ударе по гребаной Москве"? Конечно нет. Он обычно гладкий как шелк в переговорах. И ответ на такие слова один: ваш гребаный Вашингтон тоже попадет под удар. В общем у нас с ним достаточно теплые отношения" , – написал Медведев в сети Х 21 октября.

Ранее средства информации обратили внимание на высказывание Трампа в интервью изданию Tne Wall Street Journal. Экспрезидент США утверждал, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве через Украину.

"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы" (in the middle of fricking Moscow – ред.). Я сказал: "Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора" , — рассказал Трамп в интервью.

Он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным. Как и в предыдущих высказываниях по этой теме, Трамп добавил, что у него сложились "отличные отношения" с российским президентом, как и с лидером Китая Си Цзиньпином.

