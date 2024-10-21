МЗС Литви: На Заході втома від війни досягла небувалих висот

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на Заході втома від війни РФ проти України на Заході досягла небувалих висот, і запропонований українським президентом Володимиром Зеленським "план перемоги" – це спроба збити ці настрої, повідомляє Європейська правда.

За словами Ландсбергіса, втома від війни в деяких західних столицях "сягнула таких висот, яких українські солдати, ймовірно, ніколи б собі не дозволили".

"Ця втома змушує нас шукати рішення, тому ми все частіше чуємо розмови про "мир", який насправді – за моєю оцінкою – був би радше пропозицією про капітуляцію. Тому план (перемоги, – Ред.) – це дуже чіткий тиск і відштовхування від цих настроїв" , – сказав він.

За словами литовського міністра, найголовніше – це гарантії безпеки для України, а у Європі "немає кращої гарантії, ніж п'ята стаття НАТО".

Ландсбергіс зазначив, що запрошення України до НАТО зараз цілком реалістичне, оскільки в історії вже були подібні приклади. Він послався на приклад Німеччини і підкреслив, що все, що потрібно, – це політична воля.

Якщо Україна не отримає гарантій безпеки, їй доведеться подбати про свою безпеку самій, додав він.

"Якщо не НАТО, якщо в неї немає гарантій безпеки, то єдиний інший шлях – це подбати про себе саму. Якимось чином. Я не кажу, що ядерна зброя – це шлях, але це просто означає певний менталітет, який ясно говорить: якщо не НАТО, то що нам залишається робити? Ми будемо змушені захищатися самі, тому що Путін не зупиниться" , – підкреслив Ландсбергіс.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.