МИД Литвы: На Западе усталость от войны достигла небывалых высот

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на Западе усталость от войны РФ против Украины достигла небывалых высот, и предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским "план победы" – это попытка сбить эти настроения, сообщает Европейская правда.

По словам Ландсбергиса, усталость от войны в некоторых западных столицах "достигла таких высот, которых украинские солдаты, вероятно, никогда бы себе не позволили".

"Эта усталость за ﻿﻿ ставляет нас искать решения, поэтому мы все чаще слышим разговоры о "мире", который на самом деле – по моей оценке – был бы скорее предложением о капитуляции. Поэтому план (победы, – Ред.) – это очень четкое давление и отталкивание от этих настроений" , – сказал он.

По словам литовского министра, самое главное – это гарантии безопасности для Украины, а в Европе "нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

Ландсбергис отметил, что приглашение Украины в НАТО сейчас вполне реалистично, поскольку в истории уже были подобные примеры. Он сослался на пример Германии и подчеркнул, что все, что нужно, – это политическая воля.

Если Украина не получит гарантий безопасности, ей придется позаботиться о своей безопасности самой, добавил он.

"Если не НАТО, если у нее нет гарантий безопасности, то единственный другой путь – это позаботиться о себе самой. Каким-то образом. Я не говорю, что ядерное оружие – это путь, но это просто означает определенный менталитет, который ясно говорит: если не НАТО, то что нам остается делать? Мы будем вынуждены защищаться сами, потому что Путин не остановится" , – подчеркнул Ландсбергис.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.