Зеленський підписав антикорупційний закон про прозоре будівництво

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях, відомий також як закон про «прозоре будівництво», повідомляє Укрінформ.

Про це заявив народний депутат, один із співавторів законопроєкту Ярослав Железняк.

«Президент підписав законопроєкт №11057 <…> про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво)» , - повідомив Железняк.

Закон зобов'язує державних замовників оприлюднювати в системі Prozorro детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.