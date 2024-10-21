Зеленский подписал антикоррупционный закон о прозрачном строительстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательной публикации смет при публичных закупках, известный также как закон о «прозрачном строительстве», сообщает Укринформ.

Об этом заявил народный депутат, один из соавторов законопроекта Ярослав Железняк.

«Президент подписал законопроект №11057 <…> об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство)» , - сообщил Железняк.

Закон обязывает государственных заказчиков обнародовать в системе Prozorro подробную информацию о ценах на стройматериалы при закупках услуг по ремонту и строительству. Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.