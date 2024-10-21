В оборонному комітеті ВР назвали причини рейдів ТЦК

Через активні наступальні дії російських окупантів цифри мобілізації в Україні мають зростати. Про це розповів заступник голови парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Черньов, повідомляє Ліга.net.

За його словами, темпи набору людей зберігаються. Але водночас у серпні-жовтні армія РФ значно активізувала наступальні дії, що потребує додаткових сил з боку України.

"Тобто цифри мобілізації мають зростати" , – наголосив нардеп.

На запитання щодо причини рейдів, які проводять співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й правоохоронці, він відповів, що вони ті самі – активні наступальні дії росіян.