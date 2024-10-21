В оборонном комитете ВР назвали причины рейдов ТЦК

Из-за активных наступательных действий российских оккупантов цифры мобилизации в Украине должны расти. Об этом рассказал заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев, сообщает Лига.net.

По его словам, темпы набора людей сохраняются. Но в августе-октябре армия РФ значительно активизировала наступательные действия, что требует дополнительных сил со стороны Украины.

"То есть цифры мобилизации должны расти" , – подчеркнул нардеп.

На вопрос о причине рейдов, проводимых сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителями, он ответил, что они те же – активные наступательные действия россиян.