Бізнес просить Кабмін продовжити діючі бронювання на час аудиту

Європейська Бізнес Асоціація просить Кабінет Міністрів автоматично продовжити чинні бронювання на два місяці у зв'язку із зупиненням процедури бронювання. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті ЄБА, повідомляє ЛігаБізнес.

У бізнес-спільноті нагадали, що 20 жовтня була раптово зупинена процедура електронного бронювання критичного персоналу компаній через портал «Дія».

Також, за наявною інформацією, Міністерство економіки призупинило процес видачі наказів про бронювання для тих підприємств, які подавались через паперовий варіант процедури.

Ще раніше було прийняте протокольне урядове рішення про проведення так званого аудиту підприємств, критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період та про призупинення видач наказів про надання статусу критично важливого підприємства щонайменше до 15 листопада цього року.

У зв'язку з цим бізнес надзвичайно стурбований питанням бронювання працівників та відсутністю офіційної комунікації щодо його вирішення з боку влади.

"Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників. Раптове підняття податків для білого бізнесу, а тепер - «перерва» у бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю" , - йдеться у зверненні.

Також виникають питання щодо легітимності призупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані вищезгаданим рішенням Уряду вона не передбачена.

Протягом доби Європейська Бізнес Асоціація отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або уже знаходяться у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом.

Як можливе тимчасове рішення цієї ситуації бізнес-спільнота пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань в реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього «аудиту» -+3 доби (оскільки Дія розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

Також ЕБА сподівається на відновлення діалогу з владою щодо процесів бронювання та врахування зворотного зв'язку від бізнесу при прийнятті таких важливих рішень.