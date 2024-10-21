Бизнес просит Кабмин продолжить действующие бронирования на время аудита

Европейская Бизнес Ассоциация просит Кабинет Министров автоматически продолжить действующие бронирования на два месяца в связи с остановкой процедуры бронирования. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕБА, сообщает ЛигаБизнес.

В бизнес-сообществе напомнили, что 20 октября была внезапно остановлена процедура электронного бронирования критического персонала компаний через портал "Дия".

Также, по имеющейся информации, Министерство экономики приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавались через бумажный вариант процедуры.

Еще раньше было принято протокольное правительственное решение о проведении так называемого аудита предприятий, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период и о приостановке выдачи приказов о предоставлении статуса критически важного предприятия по меньшей мере до 15 ноября этого года.

В связи с этим бизнес чрезвычайно обеспокоен вопросом бронирования работников и отсутствием официальной коммуникации относительно его решения со стороны власти.

"Сейчас бизнес, который является основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Кроме деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков. Внезапное поднятие налогов для белого бизнеса, а сейчас - "перерыв" в бронировании сотрудников подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество" , - говорится в обращении.

Также возникают вопросы относительно легитимности приостановки процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", ни вышеупомянутым решением Правительства она не предусмотрена.

В течение суток Европейская Бизнес Ассоциация получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые или уже находятся в процессе перебронирования, или планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время.

Как возможное временное решение этой ситуации бизнес-сообщество предлагает рассмотреть возможность автоматически продолжить действие действующих бронирований в реестре "Оберег" на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, в которых бронирование заканчиваются в течение действия этого "аудита" -+3 сутки (поскольку Дия рассматривает заявки до 72 часов), то есть с 17 октября по 18 ноября.

Также ЕБА надеется на возобновление диалога с властью относительно процессов бронирования и учета обратной связи от бизнеса при принятии таких важных решений.