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Прокуратура розслідує страту росіянами двох військовополонених біля Селидового

Прокуратура розслідує страту росіянами двох військовополонених біля Селидового

Поблизу міста Селидове російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування.﻿ Про це ідеться у заяві Офісу генпрокурора, повідомляє Лівий берег.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. 

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.    

У генпрокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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