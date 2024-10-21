Прокуратура расследует казнь россиянами двух военнопленных возле Селидового

Вблизи города Селидово российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ. Прокуратура начала расследование. Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сочетаемого с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)" , — говорится в сообщении.

Известно, что 18 октября 2024 года в 14:38 представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

В генпрокуратуре отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.