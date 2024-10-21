У Польщі розчаровані, що її не запросили на зустріч "четвірки" у Берліні щодо України

В уряді Польщі наголошують, що відсутність запрошення представника Польщі на зустріч лідерів Німеччини, США, Великої Британії і Франції до Берліна щодо майбутнього України є «помилкою».﻿ Про це в ефірі Tvn24 сказав міністр з європейських питань в уряді Польщі Адам Шлапка, повідомляє Укрінформ.

«Досить поширеними є коментарі, що тут організатори, в даному випадку канцлер Шольц, просто помилилися, бо не було Польщі, не було нікого з нашого регіону» , - заявив Шлапка.

Він не відповів на запитання, чи це цілеспрямовані дії канцлера Шольца, але зауважив, що на зустрічі «четвірки» також не було представника України.

«Це виглядає як великий хаос і відсутність глибшого задуму. Якби справа була більш продумана, я думаю, що був би (на зустрічі – ред.) хтось із регіону. Я думаю, очевидним є те, що це мала бути Польща» , - підкреслив Шлапка.

Він додав, що «за цим столом не вистачало Польщі», і про це писали навіть німецькі ЗМІ.