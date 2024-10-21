В Польше разочарованы, что ее не пригласили на встречу "четверки" в Берлине по Украине

В правительстве Польши отмечают, что отсутствие приглашения представителя Польши на встречу лидеров Германии, США, Великобритании и Франции в Берлин относительно будущего Украины является «ошибкой». Об этом в эфире Tvn24 сказал министр по европейским вопросам в правительстве Польши Адам Шлапка, сообщает Укринформ.

«Достаточно распространены комментарии, что здесь организаторы, в данном случае канцлер Шольц, просто ошиблись, потому что не было Польши, не было никого из нашего региона» , - заявил Шлапка.

Он не ответил на вопрос, целенаправленные ли действия канцлера Шольца, но отметил, что на встрече «четверки» также не было представителя Украины.

«Это выглядит как большой хаос и отсутствие более глубокого замысла. Если бы дело было более продуманным, я думаю, что был бы (на встрече – ред.) кто-нибудь из региона. Я думаю, очевидно, что это должна быть Польша» , - подчеркнул Шлапка.

Он добавил, что "за этим столом не хватало Польши", и об этом писали даже немецкие СМИ.