В Албанії заарештували експрезидента за підозрою у відмиванні грошей

Ліва албанська Партія свободи заявила в понеділок, що її лідер і колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей.﻿ Про це пише видання Express, повідомляє Європейська правда.

Арешт здійснили на в’їзді у Тирану на підставі ордера на арешт Спеціального суду за запитом Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK). Мету арештували, коли він був за кермом авто.

Ілір Мета перебуває під слідством протягом кількох місяців, звинувачення пов’язані з лобістським контрактом у Сполучених Штатах Америки та підозрою у відмиванні грошей.

Підозри щодо нього також включають звинувачення в незаконних витратах, включно з косметичними втручаннями за кордоном членами його сім'ї.

У минулому Мета обіймав найважливіші посади в албанській державі, включаючи пости прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках.

Генеральний секретар Партії свободи Теді Блуші назвав арешт Мети "злочинним викраденням".

Відносини Мети зі спецпрокуратурою SPAK є напруженими. Мета мав публічну сутичку з головою SPAK Алтіном Думаном. Він звинувачував структуру в політичних маніпуляціях і виконанні наказів чинного прем'єр-міністра Еді Рами.

Нагадаємо, тільки у вересні лідер найбільшої опозиційної партії Албанії та колишній президент і прем’єр-міністр Салі Беріша отримав офіційні обвинувачення у корупції.

У той же час албанська опозиція регулярно влаштовує протести проти уряду чинного прем’єра Еді Рами, звинувачуючи його в узурпації влади.