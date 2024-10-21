В Албании арестовали экспрезидента по подозрению в отмывании денег

Левая албанская Партия свободы заявила в понедельник, что ее лидер и бывший президент Албании Илир Мета арестован по обвинению в отмывании денег. Об этом пишет издание Express, сообщает Европейская правда.

Арест осуществили на въезде в Тирану на основании ордера на арест Специального суда по запросу Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK). Мету арестовали, когда он был за рулем авто.

Илир Мета находится под следствием в течение нескольких месяцев, обвинения связаны с лоббистским контрактом в Соединенных Штатах Америки и подозрением в отмывании денег.

Подозрения в отношении него также включают обвинения в незаконных расходах, включая косметические вмешательства за рубежом членов его семьи.

В прошлом Мета занимал важнейшие должности в албанском государстве, включая посты премьер-министра, министра иностранных дел, спикера парламента и президента в 2017-2022 годах.

Генеральный секретарь Партии свободы Теди Блуши назвал арест Меты "преступным похищением".

Отношения Меты со спецпрокуратурой SPAK напряженные. Ранее у него было публичное столкновение с главой SPAK Алтином Думаном. Мета обвинял структуру в политических манипуляциях и выполнении приказов действующего премьер-министра Эди Рамы.

Напомним, только в сентябре лидер крупнейшей оппозиционной партии Албании и бывший президент и премьер-министр Сали Бериша получил официальные обвинения в коррупции.

В то же время албанская оппозиция регулярно устраивает протесты против правительства действующего премьера Эди Рамы, обвиняя его в узурпации власти.