Close button

Пентагон повідомив про вміст нового пакета допомоги для України

Пентагон повідомив про вміст нового пакета допомоги для України
Фото: DVIDSHUB

У понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на $400 млн, повідомляє Лівий берег.

Пентагон у заяві для американських ЗМІ оприлюднив вміст допомоги. 

До нового пакета допомоги увійшли: 

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
  • гусеничні бронетранспортери M113;
  • обладнання супутникового зв’язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати та тренувальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Нагадаємо, 21 вересня під час неоголошеного візиту до Києва очільник Пентгону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні у 400 мільйонів доларів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics