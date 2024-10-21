Пентагон повідомив про вміст нового пакета допомоги для України
У понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на $400 млн, повідомляє Лівий берег.
Пентагон у заяві для американських ЗМІ оприлюднив вміст допомоги.
До нового пакета допомоги увійшли:
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
- гусеничні бронетранспортери M113;
- обладнання супутникового зв’язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати та тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
Нагадаємо, 21 вересня під час неоголошеного візиту до Києва очільник Пентгону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні у 400 мільйонів доларів.