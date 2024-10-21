Пентагон сообщил о содержании нового пакета помощи для Украины
В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новой военной помощи Украине в области безопасности на $400 млн, сообщает Левый берег.
Пентагон в заявлении для американских СМИ обнародовал содержимое помощи.
В новый пакет помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
- противотанковые ракетные комплексы TOW;
- противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
- гусеничные бронетранспортеры M113;
- оборудование спутниковой связи;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты и тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.
Напомним, 21 сентября во время необъявленного визита в Киев глава Пентгона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в 400 миллионов долларов.