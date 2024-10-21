Пентагон сообщил о содержании нового пакета помощи для Украины

В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новой военной помощи Украине в области безопасности на $400 млн, сообщает Левый берег.

Пентагон в заявлении для американских СМИ обнародовал содержимое помощи.

В новый пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

гусеничные бронетранспортеры M113;

оборудование спутниковой связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

Напомним, 21 сентября во время необъявленного визита в Киев глава Пентгона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в 400 миллионов долларов.