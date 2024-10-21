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Пентагон сообщил о содержании нового пакета помощи для Украины

Пентагон сообщил о содержании нового пакета помощи для Украины
Фото: DVIDSHUB

В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин объявил о новой военной помощи Украине в области безопасности на $400 млн, сообщает Левый берег.

Пентагон в заявлении для американских СМИ обнародовал содержимое помощи.

В новый пакет помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
  • противотанковые ракетные комплексы TOW;
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
  • гусеничные бронетранспортеры M113;
  • оборудование спутниковой связи;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • гранаты и тренировочное оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

Напомним, 21 сентября во время необъявленного визита в Киев глава Пентгона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в 400 миллионов долларов.

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