Зеленський провів підготовчі наради щодо роботи МСЕК

Військові ЗСУ утримують позиції у Курській області, оскільки ця операція забезпечує стратегічну мету. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Дзеркало тижня.

Він додав, що операція на Курщині активувала обміни, що зараз бачить кожен.

Також на нараді з військовим керівництвом глава держава обговорив ситуацію на торецькому, курахівському, харківському та покровському напрямках.

"Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад" , - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що через нечесну роботу МСЕК вже є сотні епізодів порушень на різних рівнях. Тому перед засіданням РНБО були проведені підготовчі наради.



