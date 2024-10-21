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Зеленський провів підготовчі наради щодо роботи МСЕК

Зеленський провів підготовчі наради щодо роботи МСЕК
Фото: president.gov.ua

Військові ЗСУ утримують позиції у Курській області, оскільки ця операція забезпечує стратегічну мету. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Дзеркало тижня.

Він додав, що операція на Курщині активувала обміни, що зараз бачить кожен.

Також на нараді з військовим керівництвом глава держава обговорив ситуацію  на торецькому, курахівському, харківському та  покровському напрямках. 

"Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що через нечесну  роботу МСЕК вже є сотні епізодів порушень на різних рівнях. Тому перед засіданням РНБО були проведені підготовчі наради.


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