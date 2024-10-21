Зеленский провел подготовительные совещания относительно работы МСЭК

Военные ВСУ удерживают позиции в Курской области, поскольку эта операция обеспечивает стратегическую цель. Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Зеркало недели.

Он добавил, что операция в Курщине активировала обмены, что сейчас видит каждый.

Также на совещании с военным руководством глава государства обсудил ситуацию на торецком, кураховском, харьковском и покровском направлениях.

"Доклады были не только относительно обстоятельств сейчас и наших действий сейчас, но и на перспективу. Соответственно – обеспечение и вооружение, комплектование наших бригад" , - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что из-за нечестной работы МСЭК уже есть сотни эпизодов нарушений на разных уровнях. Поэтому перед заседанием СНБО были проведены предварительные совещания.