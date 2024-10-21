У Байдена заявили, що США разом із союзниками вивчають ситуацію щодо військових КНДР

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами вивчають повідомлення про можливе перекидання північнокорейських військових до Росії з метою їх потенційного залучення у війну РФ проти України.﻿ Про це заявив під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

«Ми, безумовно, продовжуємо вивчати ці повідомлення, і ми спілкуємося з нашими союзниками й партнерами про те, що бачать вони» , - зауважив представник адміністрації США.

Він зазначив, що впродовж ближчих днів Сполучені Штати оприлюднять інформацію про це.

Водночас Кірбі підкреслив, що це знову вказує на те, в якому відчаї перебуває Путін, а також наскільки зростає рівень ізоляції навколо його режиму, що він змушений звертатися по допомогу в КНДР.

Радник Байдена зауважив, що росіяни останнім часом втрачають на полі бою понад 1,2 тисячі військових щодня вбитими й пораненими. І це, за його словами, є історичною кількістю.