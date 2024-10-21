У Байдена заявили, що США разом із союзниками вивчають ситуацію щодо військових КНДР
Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами вивчають повідомлення про можливе перекидання північнокорейських військових до Росії з метою їх потенційного залучення у війну РФ проти України. Про це заявив під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
«Ми, безумовно, продовжуємо вивчати ці повідомлення, і ми спілкуємося з нашими союзниками й партнерами про те, що бачать вони», - зауважив представник адміністрації США.
Він зазначив, що впродовж ближчих днів Сполучені Штати оприлюднять інформацію про це.
Водночас Кірбі підкреслив, що це знову вказує на те, в якому відчаї перебуває Путін, а також наскільки зростає рівень ізоляції навколо його режиму, що він змушений звертатися по допомогу в КНДР.
Радник Байдена зауважив, що росіяни останнім часом втрачають на полі бою понад 1,2 тисячі військових щодня вбитими й пораненими. І це, за його словами, є історичною кількістю.
«Я думаю, це все демонструє й доводить, що Путін стає дедалі більш відчайдушним і більш ізольованим на світовій арені», - підкреслив представник Білого дому.