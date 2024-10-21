У Байдена заявили, что США вместе с союзниками изучают ситуацию относительно военных КНДР

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами изучают сообщения о возможном перекидывании северокорейских военных в Россию с целью их потенциального вовлечения в войну РФ против Украины. Об этом заявил во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы, безусловно, продолжаем изучать эти сообщения, и мы общаемся с нашими союзниками и партнерами о том, что видят они" , - отметил представитель администрации США.

Он отметил, что в ближайшие дни Соединенные Штаты обнародуют информацию об этом.

В то же время Кирби подчеркнул, что это снова указывает на то, в каком отчаянии находится Путин, а также насколько растет уровень изоляции вокруг его режима, что он вынужден обращаться за помощью в КНДР.

Советник Байдена отметил, что россияне в последнее время теряют на поле боя более 1,2 тысяч военных ежедневно убитыми и ранеными. И это, по его словам, историческое количество.