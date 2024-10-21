На Заході втома від війни в Україні досягла піку - глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що втома від війни в Україні досягла максимуму в західних країнах, і план перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським, є спробою подолати ці настрої, повідомляє Новое время.

«Ця втома змушує нас шукати вихід, тому ми чуємо все більше розмов про „мир“, які, на мою думку, насправді є пропозиціями капітуляції. Тому план перемоги — це чіткий тиск і спроба витіснити такі настрої» , — цитує Ландсбергіса литовський мовник RLT.

За його словами, найголовніше — це гарантії безпеки України.

«Для України найважливіше, щоб після закінчення війни вона була в безпеці в майбутньому. В Європі немає кращої гарантії, ніж п’ята стаття НАТО» , — наголосив міністр закордонних справ Литви.

Ландсбергіс також додав, що запросити Україну в НАТО зараз, коли «кордони країни не визначені», цілком можливо, подібні приклади вже були в історії. Він згадав випадок Німеччини та підкреслив, що для цього потрібна лише політична воля.

На думку голови литовського МЗС, Альянс міг би вже зараз почати готувати оборонні плани для України, не чекаючи її вступу до НАТО.

«Меседж слід надіслати у двох напрямках. Один — Путіну [російський диктатор], що його агресія не триватиме, що Захід може захистити Україну. Другий — для українців, щоб вони могли почати вважати й бачити свою країну безпечною» , — зазначив Ландсбергіс.

Він додав, що якщо Україна не отримає гарантій безпеки, їй доведеться самостійно подбати про свою оборону.