На Западе усталость от войны в Украине достигла пика - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что усталость от войны в Украине достигла максимума в западных странах, и план победы, предложенный президентом Владимиром Зеленским, является попыткой преодолеть эти настроения, сообщает Новое время.

«Эта усталость заставляет нас искать выход, поэтому мы слышим все больше разговоров о „мире“, которые, по моему мнению, на самом деле являются предложениями капитуляции. Поэтому план победы — это четкое давление и попытка вытеснить такие настроения» , — цитирует Ландсбергиса литовский вещатель RLT.

По его словам, самое главное — это гарантии безопасности Украины.

«Для Украины важнее всего, чтобы после окончания войны она была в безопасности в будущем. В Европе нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО» , — подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис также добавил, что пригласить Украину в НАТО сейчас, когда «границы страны не определены», вполне возможно, подобные примеры уже были в истории. Он вспомнил случай Германии и подчеркнул, что для этого нужна лишь политическая воля.

По мнению главы литовского МИД, Альянс мог бы уже сейчас начать готовить оборонные планы для Украины, не дожидаясь ее вступления в НАТО.

«Месседж следует направить в двух направлениях. Один — Путину [российский диктатор], что его агрессия не будет продолжаться, что Запад может защитить Украину. Второй — для украинцев, чтобы они могли начать считать и видеть свою страну безопасной» , — отметил Ландсбергис.

Он добавил, что если Украина не получит гарантий безопасности, ей придется самостоятельно позаботиться о своей обороне.