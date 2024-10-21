У ВМС України пояснили, чому Кримський міст досі не знищено

Сили оборони досі не знищили незаконно побудований Росією Кримський міст через низку причин. Зокрема, у ЗСУ є пріоритетність цілей, повідомляє Новое время.

Представник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що підрозділи ВМС ЗСУ вже неодноразово вражали об'єкти, що знаходилися у східній частині Азовського моря.

«Це і Краснодарський край, і Єйськ, порт Кавказ… Тобто, якщо взяти мапу, то зрозуміло, що міст знаходиться в зоні ураження наших систем озброєння. І це ні для кого не секрет, що всі ці системи працювали навіть далі, ніж знаходиться ця незаконна прибудова» , — сказав Плетенчук.

Він зазначив, що суто технічно українські військовослужбовці мають можливість завдати удару по мосту.