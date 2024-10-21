В ВМС Украины объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен
Силы обороны до сих пор не уничтожили незаконно построенный Россией Крымский мост по ряду причин. В частности, у ВСУ есть приоритетность целей, сообщает Новое время.
Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что подразделения ВМС ВСУ уже неоднократно поражали находившиеся в восточной части Азовского моря объекты.
«Это и Краснодарский край, и Ейск, порт Кавказ… То есть если взять карту, то понятно, что мост находится в зоне поражения наших систем вооружения. И это ни для кого не секрет, что все эти системы работали даже дальше, чем находится эта незаконная пристройка», — сказал Плетенчук.
Он отметил, что чисто технически украинские военнослужащие имеют возможность нанести удар по мосту.
«Но не следует забывать, что есть приоритетность целей. И о том, что есть противодействие со стороны врага. И все эти факторы влияют на конечный результат, скажем так», — подытожил он.