В ВМС Украины объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

Силы обороны до сих пор не уничтожили незаконно построенный Россией Крымский мост по ряду причин. В частности, у ВСУ есть приоритетность целей, сообщает Новое время.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что подразделения ВМС ВСУ уже неоднократно поражали находившиеся в восточной части Азовского моря объекты.

«Это и Краснодарский край, и Ейск, порт Кавказ… То есть если взять карту, то понятно, что мост находится в зоне поражения наших систем вооружения. И это ни для кого не секрет, что все эти системы работали даже дальше, чем находится эта незаконная пристройка» , — сказал Плетенчук.

Он отметил, что чисто технически украинские военнослужащие имеют возможность нанести удар по мосту.