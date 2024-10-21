​Сибіга обговорив із Ердоганом шляхи до миру та судноплавство у Чорному морі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в рамках візиту до Туреччини провів зустріч із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.﻿ З посиланням на пресслужбу МЗС, повідомляє Лівий берег.

"У продовження його діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні Президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні" , - зазначив Сибіга.

Він зазначив, що обговорив із президентом Туреччини розвиток співпраці між країнами, особливо в оборонній сфері.