Сибига обсудил с Эрдоганом пути к миру и судоходство в Черном море

Министр иностранных дел Андрей Сибига в рамках визита в Турцию провел встречу с президентом страны Реджепом Таипом Эрдоганом. Со ссылкой на пресс-службу МИД, сообщает Левый берег.

"В продолжение его диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским, я имел честь быть принятым президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы благодарны Президенту Эрдогану за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым и другие временно оккупированные территории принадлежат Украине" , - отметил Сибига.

Он отметил, что обсудил с президентом Турции развитие сотрудничества между странами, особенно в оборонной сфере.