У парламенті Австралії сенаторка кричала Чарльзу "Ти не мій король!"

У понеділок після промови короля Британії Карла III у австралійському парламенті сенаторка від корінного народу Лідія Торп почала кричати: "Ти не мій король!", повідомляє Українська правда.

З задньої частини залу незалежна сенаторка Торп кричала королівській парі: "Поверніть нам нашу землю, віддайте нам те, що ви вкрали", а співробітники служби безпеки почали виводити її геть.

Це відбулося під час візиту короля Чарльза і королеви Камілли до столиці Австралії Канберри, де вони зустрілися з лідерами країни, в тому числі з прем'єр-міністром Ентоні Албанезом.

Під час своєї промови король Чарльз визнав австралійський народ "перших націй", який жив на цій землі десятки тисяч років до прибуття британських поселенців понад 230 років тому.

"Протягом усього мого життя австралійські "перші нації" надавали мені велику честь, так щедро ділячись своїми історіями та культурою.

Я можу лише сказати, наскільки мій власний досвід був сформований і зміцнений такою традиційною мудрістю", – заявив Чарльз у промові.

Раніше перед будівлею парламенту відбулася традиційна церемонія вітання королівського подружжя аборигенами, але для багатьох корінних жителів країни вони не є бажаними гостями.

Прибуття британських поселенців до Австралії призвело до масових вбивств корінних жителів у сотнях місць по всій країні аж до 1930-х років. Їхні предки досі страждають від расизму та системної дискримінації в країні, яка так і не змогла виправити багатовікову несправедливість.

Торп, жінка з племені ДжабВуррунг Гуннаї Гундітджмара і раніше висловлювала свої запеклі заперечення проти британської монархії.

Корінні народи Австралії ніколи не поступалися суверенітетом і ніколи не брали участі в договірному процесі з Британською короною. Австралія залишається країною Співдружності з королем як главою держави.

Під час церемонії присяги у 2022 році Торп назвала тодішню главу держави Австралії "колонізаторкою Її Величностю королевою Єлизаветою II", і її попросили скласти присягу ще раз. Вона зробила це, піднявши вгору один кулак.