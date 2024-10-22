В парламенте Австралии сенатор кричала Чарльзу "Ты не мой король!"

В понедельник после речи короля Британии Карла III в австралийском парламенте сенатор от коренного народа Лидия Торп начала кричать: "Ты не мой король!", сообщает Украинская правда.

Из задней части зала независимая сенатор Торп кричала королевской паре: "Верните нам нашу землю, отдайте нам то, что вы украли", а сотрудники службы безопасности начали выводить ее прочь.

Это произошло во время визита короля Чарльза и королевы Камиллы в столицу Австралии Канберру, где они встретились с лидерами страны, в том числе с премьер-министром Энтони Албанезом.

Во время своей речи король Чарльз признал австралийский народ "первых наций", который жил на этой земле десятки тысяч лет до прибытия британских поселенцев более 230 лет назад.

"На протяжении всей моей жизни австралийские "первые нации" оказывали мне большую честь, так щедро делясь своими историями и культурой.

Я могу лишь сказать, насколько мой собственный опыт был сформирован и укреплен такой традиционной мудростью" , – сказал британский монарх.

Ранее перед зданием парламента состоялась традиционная церемония приветствия королевской четы аборигенами, но для многих коренных жителей страны они не являются желанными гостями.

Прибытие британских поселенцев в Австралию привело к массовым убийствам коренных жителей в сотнях мест по всей стране вплоть до 1930-х годов. Их предки до сих пор страдают от расизма и системной дискриминации в стране, которая так и не смогла исправить многовековую несправедливость.

Торп, женщина из племени ДжабВуррунг Гуннаи Гундитджмара и раньше высказывала свои яростные возражения против британской монархии.

Коренные народы Австралии никогда не уступали суверенитетом и никогда не участвовали в договорном процессе с Британской короной. Австралия остается страной Содружества с королем как главой государства.

Во время церемонии присяги в 2022 году Торп назвала тогдашнюю главу государства Австралии "колонизаторкой Ее Величеством королевой Елизаветой II", и ее попросили принести присягу еще раз. Она сделала это, подняв вверх один кулак.