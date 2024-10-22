Курс валют НБУ на 22 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 22 жовтня 2024 року
Курс долара, порівняно з 21 жовтня, зріс на 5 коп. до 41.2833 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 44.8130 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 53.7550 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 47.7927 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 10.3792 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.283 300
|EUR
|Євро
|44,813 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53,755 000
|CHF
|Швейцарський франк
|47.792 700
|PLN
|Польський злотий
|10.379 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.