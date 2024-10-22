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Курс валют НБУ на 22 жовтня

Курс валют НБУ на 22 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 22 жовтня 2024 року

Курс долара, порівняно з 21 жовтня, зріс на 5 коп. до 41.2833 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 44.8130 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 53.7550 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 47.7927 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10.3792 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.283 300 +0.0525
EUR Євро 44,813 000 +0.0858
GBP Фунт стерлінгів 53,755 000 --0.0223
CHF Швейцарський франк 47.792 700 +0.2041
PLN Польський злотий 10.379 200 --0.0001

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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