Курс валют НБУ на 22 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 22 жовтня 2024 року

Курс долара, порівняно з 21 жовтня, зріс на 5 коп. до 41.2833 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 44.8130 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 53.7550 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 47.7927 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10.3792 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.283 300 EUR Євро 44,813 000 GBP Фунт стерлінгів 53,755 000 CHF Швейцарський франк 47.792 700 PLN Польський злотий 10.379 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.