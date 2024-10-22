Курс валют НБУ на 22 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 октября, вырос на 5 коп до 41.2833 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 44.8130 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 53.7550 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 47.7927 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 10.3792 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.283 300 EUR Евро 44.813 000 GBP Фунт стерлингов 53.755 000 CHF Швейцарский франк 47.792 700 PLN Польский злотый 10.379 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.