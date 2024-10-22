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Курс валют НБУ на 22 октября

Курс валют НБУ на 22 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 октября, вырос на 5 коп до 41.2833 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 44.8130 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 53.7550 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 47.7927 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 10.3792 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.283300 +0.0525
EUR Евро 44.813000 +0.0858
GBP Фунт стерлингов 53.755000 --0.0223
CHF Швейцарский франк 47.792700 +0.2041
PLN Польский злотый 10.379200 --0.0001

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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