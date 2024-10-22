Курс валют НБУ на 22 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 октября, вырос на 5 коп до 41.2833 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 44.8130 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 53.7550 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 20 коп до 47.7927 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на до 10.3792 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.283300
|EUR
|Евро
|44.813000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.755000
|CHF
|Швейцарский франк
|47.792700
|PLN
|Польский злотый
|10.379200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.