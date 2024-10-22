Окупанти вдарили по Сумах: троє загиблих, серед них – дитина

Троє людей, серед яких дитина, загинули у Сумах внаслідок російської дронової атаки уночі 22 жовтня, повідомляє Українська правда.

"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", – йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми – вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.