Оккупанты ударили по Сумах: трое погибших, среди них – ребенок

Три человека, среди которых ребенок, погибли в Сумской области в результате российской дроновой атаки ночью 22 октября, сообщает Украинская правда.

"В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок" , – говорится в сообщении Сумской ОВА.

Сообщается, что за ночь в небе над Сумской областью сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы – ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.