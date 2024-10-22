В аеропорту Нижнього Новгорода вводили план "Килим": всі рейси були скасовані

Рано вранці, 22 жовтня, в аеропорту Нижнього Новгорода РФ було введено план "Килим". Повітряна гавань не приймала і не відправляла авіарейси, ймовірно, через дрони, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зокрема, борт, який мав прилетіти з Калінінграда, було відправлено до Москви. Сам аеропорт був закритий на виліт та прийом літаків, і судячи з публікацій, починаючи приблизно з 5 ранку. За інформацією Telegram-каналу Baza, обмеження було введено до 06:05, проте роботу об'єкта призупинили приблизно до 7 ранку.

Деякі інші канали писали, що за попередньою інформацією, обмеження були пов'язані через загрозу атаки безпілотників.

Інформацію про обмеження польотів підтвердили у Росавіації, проте причин не називали. Близько години тому там повідомили, що обмеження вже зняті.

Нагадаємо, що в ніч на 22 жовтня невідомі дрони атакували Єфремов Тульської області Росії. За словами місцевих жителів, атаки припали на завод синтетичного каучуку, після чого виникла пожежа. Також росіяни припускали, що дрони впали біля місцевої ТЕЦ. Влада зі свого боку стверджує, що постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.

Також ближче до ранку в мережі повідомили, що внаслідок нічної атаки дронів вибух із подальшим загорянням стався на підприємстві «Біохім» у Тамбовській області. Крім того, горіло промислове підприємство у Воронезькій області.