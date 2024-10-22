В аэропорту Нижнего Новгорода вводили план "Ковер": все рейсы были отменены

Рано утром, 22 октября, в аэропорту Нижнего Новгорода РФ был введен план "Ковер". Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы, вероятно, из-за дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В частности, борт, который должен был прилететь из Калининграда, отправили в Москву. Сам аэропорт был закрыт на вылет и прием самолетов, и судя по публикациям, начиная примерно с 5 утра. По информации Telegram-канала Baza, ограничения были введены до 06:05, однако работу объекта приостановили примерно до 7 утра.

Ряд других каналов писали, что по предварительной информации, ограничения были связаны из-за угрозы атаки беспилотников.

Информацию об ограничении полетов подтвердили в Росавиации, однако причины не называли. Около часа назад там сообщили, что ограничения уже сняты.

Напомним, что в ночь на 22 октября неизвестные дроны атаковали Ефремов Тульской области России. По словам местных жителей, атаки пришлись на завод синтетического каучука, после чего возник пожар. Также россияне предполагали, что дроны упали около местной ТЭЦ. Власти в свою очередь утверждают, что пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

Также ближе к утру в сети сообщили, что в результате ночной атаки дронов взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии "Биохим" в Тамбовской области. Кроме того, горело промышленное предприятие в Воронежской области.