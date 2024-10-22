Нічна атака "Шахедів" по Україні: як відпрацювала ППО

У ніч на 22 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу. Сили ППО збили 42 дрони, більшість з них – на Сумщині. Також 10 безпілотників були локаційно втрачені, три полетіли у Росію і ще один – у Білорусь. Водночас один дрон перебуває у повітрі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом було виявлено 60 "Шахедів" та дронів невстановленого типу, які росіяни запустили з районів Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України. Робота ППО триває.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.