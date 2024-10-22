Ночная атака "Шахедов" по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 22 октября россияне запустили по Украине Шахеды и беспилотники неустановленного типа. Силы ПВО сбили 42 дрона, большинство из них – в Сумской области. Также 10 беспилотников были локационно потеряны, три улетели в Россию и еще один – в Беларусь. Одновременно один дрон находится в воздухе.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности было обнаружено 60 "Шахедов" и дронов неустановленного типа, которые россияне запустили из районов Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск (РФ).

"Подтверждены убытки 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным" , – говорится в сообщении.

Кроме того, 10 российских беспилотников локационно потеряны. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три – назад в Россию. Один вражеский БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Работа ПВО продолжается.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.