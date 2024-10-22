У голови Миколаївської МСЕК знайшли понад $450 тисяч, а у її сина – паспорт РФ

Під час обшуків СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів США і російський паспорт її сина, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що під час обшуків у керівниці виявили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей було знайдено у помешканні її сина — інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.

Правоохоронці встановили, що чоловік оформив громадянство Росії у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

Також, за даними СБУ, для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш як 2 млн грн.

Крім того, у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2 групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.