У главы Николаевской МСЭК нашли более $450 тысяч, а у ее сына – паспорт РФ

Во время обысков СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов США и российский паспорт ее сына, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что во время обысков у руководительницы обнаружили более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. Большая часть изъятых денег и драгоценностей была найдена в доме ее сына — интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт.

Правоохранители установили, что мужчина оформил гражданство России в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.

Также, по данным СБУ, для укрывательства нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры. В течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Кроме того, в 2023 году чиновник оформила себе и сыну 2 группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.