Посол Британії розповів, як Україна витратить 3 млрд доларів від активів РФ

Велика Британія оголосила про значний пакет допомоги Україні. Нова підтримка України базується на принципі того, що Росія повинна платити, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

"Сьогодні я хочу сказати, що є нова підтримка для України, яка базується на тому головному принципі, що Росія має платити. Сьогодні британський уряд оголосив нову позику для України у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, що відповідає 3 мільярдам доларів США, яка буде забезпечена прибутками від російських заморожених активів. Україна не платить за цю позику, платить Росія" , - розповів Гарріс.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані у військовий бюджет України. Тобто таким чином Україна матиме більше ППО, більше гармат і через цей механізм Росія опосередковано платить за захист України, за нові можливості для ЗСУ.

"Це британський внесок, але ми чекаємо також подібних рішень від всіх наших партнерів у Великій сімці і загальна сума такої допомоги для України становитиме 50 мільярдів доларів США. То це величезна підтримка на наступний рік, щоб зміцнити позицію України і щоб використати той принцип, що Росія має платити" , - підкреслив він.

50 млрд доларів для України

У червні лідери G7 вирішили надати Україні кредит на 50 млрд доларів, який буде погашений за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Зараз триває узгодження умов кредиту, зокрема розподіл внесків між країнами G7.

А у липні міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорили питання надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів. Тоді планувалось використати доходи від заморожених російських активів. Згідно з підсумковим комюніке, кошти планується передати Україні до кінця цього року. При цьому деталі кредитування поки що все ще не узгоджені.

А вже 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Зрештою, сьогодні, 22 жовтня уряд Великої Британії, першим з країн G7, оголосив про свій внесок, еквівалентний майже 3 мільярдам доларів, який буде компенсовано із заморожених активів РФ.