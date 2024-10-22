Посол Британии рассказал, как Украина потратит 3 млрд долларов от активов РФ

Великобритания объявила о значительном пакете помощи Украине. Новая поддержка Украины базируется на принципе того, что Россия должна платить, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.

"Сегодня я хочу сказать, что есть новая поддержка для Украины, которая базируется на том главном принципе, что Россия должна платить. Сегодня британское правительство объявило новый заем для Украины в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, что соответствует 3 миллиардам долларов США, который будет обеспечен доходами от российских замороженных активов. Украина не платит за этот заем, платит Россия" , - рассказал Харрис.

По его словам, эти средства будут направлены в военный бюджет Украины. То есть таким образом Украина будет иметь больше ПВО, больше пушек и через этот механизм Россия косвенно платит за защиту Украины, за новые возможности для ВСУ.

"Это британский вклад, но мы ждем также подобных решений от всех наших партнеров в Большой семерке и общая сумма такой помощи для Украины составит 50 миллиардов долларов США. Это огромная поддержка на следующий год, чтобы укрепить позицию Украины и чтобы использовать тот принцип, что Россия должна платить" , - подчеркнул он.

50 млрд долларов для Украины

В июне лидеры G7 решили предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов. Сейчас идет согласование условий кредита, в том числе распределение вкладов между странами G7.

А в июле министры финансов стран "Большой семерки" обсудили вопрос предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Тогда предполагалось использовать доходы от замороженных российских активов. Согласно итоговому коммюнике, средства планируется передать Украине до конца этого года. При этом детали кредитования пока еще не согласованы.

А уже 20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.

Cегодня, 22 октября, правительство Великобритании, первым из стран G7, объявило о своем вкладе, эквивалентном почти 3 миллиардам долларов, который будет компенсирован из замороженных активов РФ.