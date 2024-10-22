Ціни на нафту знижуються після підйому напередодні

Ціни на нафту еталонних марок знижуються під час торгів у вівторок після суттєвого підйому на день раніше, повідомляє Enkorr.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:02 за київським часом становили $73,96 за барель, що на $0,33 (на 0,43%) нижче за рівень на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти здорожчали на $1,23 (на 1,7%), до $74,29 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці знизилася на $0,21 (на 0,3%), до $70,35 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $1,34 (на 1,9%), склавши $70,56 за барель.

Підйом цін на нафту у понеділок відбувся після того, як Народний банк Китаю знизив відсоткові ставки "більше, ніж очікувалося, у рамках серії заходів економічного стимулювання", заявив старший ринковий аналітик XS.com Самер Хасн. З його слів, це "підтримує перспективи зростання попиту на нафту", повідомляє MarketWatch.

Проте побоювання з приводу обсягів попиту з боку КНР, найбільшого імпортера нафти у світі, зберігаються, і трейдери чекають більш очевидних ознак покращення ситуації в економіці країни, зазначає Trading Economics.

Також учасників торгів непокоїть можливе виникнення надлишку нафти на глобальному ринку після відновлення видобутку країнами ОПЕК+ у грудні.