Цены на нефть снижаются после подъема накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются во время торгов во вторник после существенного подъема днем ранее, сообщает Enkorr.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по киевскому времени составляли $73,96 за баррель, что на $0,33 (на 0,43%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,23 (на 1,7%), до $74,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,21 (на 0,3%) до $70,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,34 (на 1,9%), составив $70,56 за баррель.

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки "больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования", заявил старший рыночный аналитик XS.com Самер Хасн. По его словам, это поддерживает перспективы роста спроса на нефть, сообщает MarketWatch.

Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются и трейдеры ожидают более очевидных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после возобновления добычи странами ОПЕК+ в декабре.