Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через журналістське розслідування

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва через розслідування журналістів Bihus info, повідомляє Лівий берег.

Вранці 22 жовтня він повідомив, що звернеться до правоохоронців органів щодо перевірки викладених у розслідуванні фактів. Перше розслідування про статки родини Прокопіва журналісти опублікували ще 14 числа.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень" , – сказав Кличко.

Журналістські розслідування щодо заступника голови КМДА Прокопіва

Перше розслідування стосувалося набуття родичами посадовця великої кількості нерухомості в столиці. Ці купівлі припали саме на період роботи Прокопіва в Київраді і КМДА.

Друга частина розслідування стосувалася того, як двоє друзів посадовця через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Йдеться про Поштарюка і Стеценка, які до того, як отримати колишнє комунальне майно, допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне майно. Поштарюк продав MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі дешевше ринкової, а потім віддав за символічні гроші маєток.

"Згодом компанії, співвласником котрих є Поштарюк, почали отримувати у власність комунальне майно. Зокрема ТОВ “Бенефіс-Інвест”, щойно до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв.м. в центрі міста по вул.Тарасівській за ціною, в кілька разів нижчою, ніж наразі продається комерційна нерухомість у схожих будинках по цій же вулиці.

Окрім того, Поштарюк через ТОВ “Паркпоінт” є співвласником будівлі на 170 кв.м. на ВДНГ. Раніше вона належала комунальному підприємству. Будівлю орендував благ фонд, до складу засновників котрого по черзі входили депутатка з очолюваної Прокопівим фракції “Євросолідарність” Людмила Ковалевська, а потім довірена особа Прокопіва на виборах Євген Чугаєв" , – повідомили журналісти.

Стеценко, чия дружина працює в секретаріаті Київраду, який раніше очолював проколів, допоміг родині посадовця отримати у власність елітну нерухомість задешево.

"При цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності. Зокрема будівлі на 460 кв.м. на Трухановому острові. Сама будівля – давно занедбане приміщення ресторану, але стоїть воно на 2 гектарах землі з виходом на пляж, тобто практично на березі Дніпра. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для АТО-вців, але міська рада вирішила її продати" , – пояснили журналісти.

А через ТОВ “Ернест” Стеценко став співвласником шматком промзони на Солом’янці: понад півгектара, на яких розташовані близько 800 кв.м. нерухомості.

"Наразі там СТО, шиномонтаж, гаражів і тд., однак потенційно це перспективна ділянка під забудову, наприклад ЖК. Половину цієї фірми на Стеценка переписали прямо в процесі оформлення оренди земельної ділянки в Київраді. Пізніше частку Стеценка переписали на Поштарюка" , – додали в розслідуванні.

Через ТОВ “Як Супер Естейт” Стеценко є співвласником будівлі площею 230 кв.м. по вул.Якубовського.

"Це густонаселена частина району Теремки, сама ж будівля стоїть поруч із новими ЖК і має вихід до озера" , – йдеться в матеріалі.

Володимир Прокопів: хто він

Депутат Київради 7-9 скликань, заступник голови КМДА. З 2021 є заступником Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень. З лютого 2021 очолює фракцію "Європейської солідарності" в Київраді.

Уперше до Київради потрапив під партії Кличка УДАР – в 2014 році. Того ж року намагався потрапити до парламенту від Блоку Петра Порошенка, але не пройшов. Через рік знову обрався до Київради, але вже від Блоку Петра Порошенка.

До політичної кар'єри в органах влади столиці Володимир Прокопів, за даними Руху ЧЕСНО, був помічником нардепа від блоку Юлії Тимошенко Віталя Коржа. З 2006 до 2019 рокупрацював помічником нардепа Анатолія Матвієнка на платній основі, якого обирали від Блоку “Наша Україна” та Блоку Петра Порошенка. Потім працював у приватному секторі.

У квітні 2007 року був призначений на посаду головного спеціаліста відділу оздоровлення, праці та соціальної роботи Головного управління у справах сім’ї та молоді КМДА. З 2012 до 2014 року був помічником нардепа Петра Порошенка.