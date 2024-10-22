Кличко отстранил своего заместителя Прокопива из-за журналистского расследования

Мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко отстранил своего заместителя Владимира Прокопива из-за расследования журналистов Bihus info, сообщает Левый берег.

Утром 22 октября он сообщил, что обратится к правоохранителям органов по поводу проверки изложенных в расследовании фактов. Первое расследование о состоянии семьи Прокопива журналисты опубликовали еще 14 числа.

"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", - сказал Кличко.

Журналистские расследования в отношении заместителя председателя КГГА Прокопива

Первое расследование касалось приобретения родственниками чиновника большого количества недвижимости в столице. Эти покупки пришлись именно на период работы Прокопива в Киевсовете и КГГА.

Вторая часть расследования касалась того, как два друга чиновника через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.

Речь идет о Поштарюке и Стеценко, которые до того, как получить бывшее коммунальное имущество, помогли семье Прокопива по дешевке получить элитное имущество. Поштарюк продал MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC по цене, вдвое дешевле рыночной, а затем отдал за символические деньги поместье.

"Впоследствии компании, совладельцем которых является Поштарюк, начали получать в собственность коммунальное имущество. В частности ООО "Бенефис-Инвест", как только в состав владельцев зашел друг Прокопива, выкупило у города офисное помещение на более 300 кв.м. в центре города по ул.Тарасовской по цене, в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в похожих домах по этой же улице.

Кроме того, Поштарюк через ООО "Паркпоинт" является совладельцем здания на 170 кв.м. на ВДНХ. Ранее оно принадлежало коммунальному предприятию. Здание арендовал благо фонд, в состав учредителей которого поочередно входили депутат из возглавляемой Прокопивым фракции "Евросолидарность" Людмила Ковалевская, а затем доверенное лицо Прокопива на выборах Евгений Чугаев" , - сообщили журналисты.

Стеценко, чья жена работает в секретариате Киевсовета, ранее возглавлявшего проколов, помог семье чиновника получить в собственность элитную недвижимость по дешевке.

"При этом Стеценко также оказался владельцем недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности. В частности, здания на 460 кв.м. на Трухановом острове. Само здание - давно заброшенное помещение ресторана, но стоит оно на 2 гектарах земли с выходом на пляж, то есть практически на берегу Днепра. Это здание просили передать под реабилитационный центр для АТО-овцев, но городской совет решил его продать" , – объяснили журналисты.

А через ООО "Эрнест" Стеценко стал совладельцем куском промзоны на Соломенке: более полугектара, на которых расположены около 800 кв.м. недвижимости.

"Пока там СТО, шиномонтаж, гаражей и тд., однако потенциально это перспективный участок под застройку, например ЖК. Половину этой фирмы на Стеценко переписали прямо в процессе оформления аренды земельного участка в Киевсовете. Позже часть Стеценко переписали на Поштарюка" , - добавили в расследовании.

Через ООО "Как Супер Эстейт" Стеценко является совладельцем здания площадью 230 кв.м. по ул.Якубовского.

"Это густонаселенная часть района Теремки, само здание стоит рядом с новыми ЖК и имеет выход к озеру" , - говорится в материале.

Владимир Прокопов: кто он

Депутат Киевсовета 7-9 созывов, заместитель председателя КГГА. С 2021 года является заместителем Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. С февраля 2021 года возглавляет фракцию "Европейской солидарности" в Киевсовете.

Впервые в Киевсовет попал под партии Кличко УДАР – в 2014 году. В том же году пытался попасть в парламент от Блока Петра Порошенко, но не прошел. Через год снова выбрался в Киевсовет, но уже от Блока Петра Порошенко.

До политической карьеры в органах власти столицы Владимир Прокопов, по данным Движения ЧЕСТНО, был помощником нардепа от блока Юлии Тимошенко Виталия Коржа. С 2006 по 2019 год работал помощником нардепа Анатолия Матвиенко на платной основе, которого выбирали от Блока "Наша Украина" и Блока Петра Порошенко. Затем работал в частном секторе.

В апреле 2007 года назначен на должность главного специалиста отдела оздоровления, труда и социальной работы Главного управления по делам семьи и молодежи КГГА. С 2012 по 2014 год был помощником нардепа Петра Порошенко.