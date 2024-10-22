КНДР назвала звинувачення у відправці військових до РФ "безпідставними чутками»

Офіційний представник Пхеньяна вперше прокоментував повідомлення Києва і Сеула про направлення військ КНДР на підтримку війни Росії в Україні, заперечивши їх і назвавши безпідставними стереотипними чутками, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР та підірвати законні й дружні відносини та співпрацю між двома суверенними країнами" , - заявив дипломат постійного представництва КНДР в ООН, ім’я якого не називається, під час засідання Першого комітету Генасамблеї Організації з питань роззброєння та міжнародної безпеки, пише Yonhap.

Це перший публічний коментар офіційного представника Пхеньяна після того, як минулого тижня розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що КНДР вирішила надіслати близько 12 тисяч військових на війну Росії в Україні і вже направила 1500 солдатів до Владивостока для адаптаційної підготовки.

Водночас державні рупори Пхеньяна зберігають мовчання стосовно повідомлень Києва і Сеула про розгортання північнокорейських підрозділів для підтримки російської агресивної війни проти України.

Кремль також відмовляється підтверджувати повідомлення про залучення військових із КНДР до війни й натомість цитує коментарі американської сторони про відсутність у США переконливих доказів підготовки військового персоналу КНДР до участі у війні на боці Росії.

На спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук закликав до негайного припинення зростаючої військової співпраці між Пхеньяном і Москвою, що робить КНДР активною воюючою стороною у конфлікті.

"Ми добре розуміємо, що Північна Корея є постійним порушником міжнародних норм і резолюцій Ради Безпеки ООН. Проте нещодавні дії Пхеньяна здивували навіть нас" , – сказав Хван.

Він засудив Росію за те, що вона з відчаю робить ставку на залучення до своєї агресії проти України третьої країни.