КНДР назвала обвинения в отправке военных в РФ "безосновательными слухами"

Официальный представитель Пхеньяна впервые прокомментировал сообщения Киева и Сеула о направлении войск КНДР в поддержку войны России в Украине, отрицая их и назвав безосновательными стереотипными слухами, сообщает Укринформ.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не чувствует необходимости комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные и дружеские отношения и сотрудничество между двумя суверенными странами" , - заявил дипломат постоянного представительства. ООН, имя которого не называется, во время заседания Первого комитета Генассамблеи Организации по разоружению и международной безопасности, пишет Yonhap.

Это первый публичный комментарий официального представителя Пхеньяна после того, как на прошлой неделе разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что КНДР решила направить около 12 тысяч военных на войну России в Украину и уже направила 1500 солдат во Владивосток для адаптационной подготовки.

В то же время государственные рупоры Пхеньяна хранят молчание по поводу сообщений Киева и Сеула о развертывании северокорейских подразделений для поддержки российской агрессивной войны против Украины.

Кремль также отказывается подтверждать сообщение о привлечении военных из КНДР к войне и цитирует комментарии американской стороны об отсутствии в США убедительных доказательств подготовки военного персонала КНДР к участию в войне на стороне России.

На специальном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, что делает КНДР активной воюющей стороной в конфликте.

"Мы хорошо понимаем, что Северная Корея является постоянным нарушителем международных норм и резолюций Совета Безопасности ООН. Однако недавние действия Пхеньяна удивили даже нас" , – сказал Хван.

Он осудил Россию за то, что она отчаянно делает ставку на привлечение к своей агрессии против Украины третьей страны.